¿Quién es Sam Smith y cuándo se presentará en el Lollapalooza Chile? - Chilevisión

Tras haber lanzado su popular sencillo Stay With Me a principios de 2014, el artista británico, Sam Smith, se encuentra en pleno apogeo de su carrera musical. Con más de 20 millones de álbumes vendidos en todo el mundo, llegará por segunda vez a Lollapalooza Chile con éxitos como Unholy y I’m Not The Only One.

¿Cuándo se presenta en Lollapalooza Chile?

Sam Smith se presentará en los escenarios de Lollapalooza Chile el domingo 17 de marzo, en el escenario Banco de Chile desde las 20:15 hasta las 21:45 hrs. donde podrás disfrutar de sus mayores éxitos.