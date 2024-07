Pedro Astorga mostró su descontento por nombre del equipo rival en Gran Hermano: “Muy...” - Chilevisión

Karina Jerez y Pedro Astorga revelaron que sus equipos se llaman "Mata Fama" y "Team Black", respectivamente. A la hora de explicar el significado de cada uno, las razones de Jerez causaron el descontento de Astorga, quien criticó la elección.

Este sábado, Karina Jerez y Pedro Astorga protagonizaron una disputa en el confesionario de Gran Hermano Chile, debido a los nombres que cada uno le puso a sus equipos.

La dupla se coronó como los capitanes de sus respectivos equipos, por lo que tuvieron que explicar el origen de cada nombre, lo que causó molestia en Pedro Astorga, quien no se guardó nada y criticó la elección de sus compañeros.

Pedro Astorga mostró su descontento

Astorga y Jerez llegaron al confesionario durante la mañana para recibir los implementos que usarán en la primera competencia física por equipos y recibieron algunas intrucciones.

En ese contexto, Jerez explicó que el nombre se debe a que "vamos a competir con los famosos", a lo que Gran Hermano preguntó: "¿Y piensan matarlos, directamente?".

Al respecto, Karina aseguró: "Directamente, hoy no perdemos", lo que no fue del agrado de Astorga, quien al ser consultado por su opinión, comentó: "Ese nombre está más o menos no más".

Sus dichos causaron la sorpresa de su compañera, sin embargo, el asunto no quedó ahí y Pedro aseguró entre risas que el nombre del equipo rival era "muy agresivo".

Finalmente, Astorga reveló que su equipo se llama "Team Black", una idea de Michelle Carvalho cuya inspiración fue la famosa serie "Game Of Thrones", desilucionando a Gran Hermano, quien creyó que su equipo se llamaría "Mata Desconocidos" o "Mata Famosos".