“No me des tu palabra”: Pedro se enojó con Pato y lo encaró duramente tras supuesta traición

Pedro no pudo ocultar su enojo con Pato luego de sentirse traicionado ante las actitudes que tomó durante los últimos días. "No lo hagas conmigo (...) no tiene nada de malo, tu podí ser así", lo increpó Astorga.

Emitido el 26/08/2024