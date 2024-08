“Si hubieras pensado en mí...”: Chama se decepcionó de Cami por no ayudarla a ganar la inmunidad

Chama encaró a Cami por no analizar sus movimientos y ayudarla a ganar la dinámica por la inmunidad. "¿Yo no puedo pensar en mí también?", cuestionó Andrade sobre por qué no sacó la fotografía de Pato, acción que afectó a todos los Tamagotchi.