"¡No le das la oportunidad!": Diana Bolocco enfrentó a Antonio Vodanovic por su negativa con una bailarina

Diana Bolocco encaró a Antonio Vodanovic en Got Talent Chile por una rápida negativa a una bailarina de breakdance que se presentó en el estelar de Chilevisión.

A los pocos segundos que Millaray Cordero iniciara su show, un movimiento no convenció al exanimador de Viña del Mar y apretó el botón que daba su "No" a su baile.

"Le tengo algo que decir a Antonio, y es que menos mal no somos contemporáneos, y no me invitaste a salir (...) porque no le das la oportunidad a la gente", le replicó Diana Bolocco a Antonio Vodanovic.