"Me cambiaron la vida": Humorista impactó a Antonio Vodanovic con inédita confesión

Ronny Rodríguez se presentó en Got Talent Chile con un particular show de imitación de diversos personajes mientras cantaba una canción de Jere Klein, provocando intriga en Antonio Vodanovic.

Sin embargo, el participante confesó que ya había recibido una crítica pasada del jurado del programa en "Talento Chileno" y que lo ayudó mucho en aquella instancia.

"Usted me dijo unas palabras que me cambiaron la vida... Entonces, don Antonio, yo antes no confiaba en mí, pero gracias a sus palabras (...) he llevado platita a la casa y quiero darle las gracias", complementó.