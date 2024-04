"A mí me basta": Diana Bolocco tuvo duro encontrón con Antonio Vodanovic por imitador de Cecilia

Un momento de tensión se vivió en Got Talent Chile entre Diana Bolocco y Antonio Vodanovic, los que discutieron por el criterio de una evaluación de un imitador de Cecilia, la Incomparable.

En específico, Eliel Ormazábal hizo una presentación imitando a la cantante chilena, lo que no fue bien recibido por el jurado, el que no sabía cómo un imitador podía seguir en competencia.

Sin embargo, Diana Bolocco no estuvo de acuerdo y lo enfrentó al decir que "No me leí ese manual de Got Talent Chile que se leyó Antonio y la Leo (Varela). Yo no sé por qué no pueden haber imitadores acá".

Enseguida, Antonio replicó: "durante tres años hicimos un programa que se llama 'Yo Soy'". No obstante, Diana contestó rápidamente.

"No lo discuto y eras un gran jurado ahí, ¿pero aquí por qué no puede haber cabida para un gran imitador?", cerro Diana.