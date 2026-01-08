VIDEO | ¡Para esas sonrisas hermosas! Francisco Reyes trajo lo mejor del merengue a Fiebre de Baile - Chilevisión

¡Magia en el escenario! Cony Capelli dejó a todos boquiabiertos con el final de su coreografía

El circo se tomó el escenario de Fiebre de Baile con una presentación llena de trucos y diversión. La influencer no solo deslumbró al público con su técnica de danza, sino que con su carisma digna de los mejores artistas circenses del mundo.