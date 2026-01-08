Con romanticismo de Alexandre Pires: Carlyn Romero lo dejó todo para seguir en Fiebre de Baile - Chilevisión

¡Una presentación muy Fiel! Diego Pánico sacudió el estudio con clásico de Wisin y Yandel
El influencer se la jugó en Fiebre de Baile para seguir avanzando en la recta final de la competencia, intentando mejorar con el avance de las jornadas.
La pista se llenó de fuego con la emblemática canción de Elvis Crespo, “Tu sonrisa”. Dominado por el ritmo y esa coquetería que lo caracteriza, el actor se lució con sus pasos rápidos en esta tensa noche de eliminación.
El circo se tomó el escenario de Fiebre de Baile con una presentación llena de trucos y diversión. La influencer no solo deslumbró al público con su técnica de danza, sino que con su carisma digna de los mejores artistas circenses del mundo.
La embelesadora canción de Franco Simone se tomó el escenario del programa con una sorprendente coreografía. Con lifts que parecían detener el tiempo y una elegancia cargada de delicadeza, el actor deslumbró a todos en esta noche de eliminación.
La exchica reality regresó a la competencia de Fiebre de Baile con una fiera que se tomó todo el escenario. Sensual y empoderada, mostró una faceta implacable con la icónica canción de Kylie Minogue. ¿Qué opinará el jurado de esta performance?