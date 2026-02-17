Los artistas que se presentarán este jueves 19 y viernes 20 en el Festival Vive el Folklore Limache 2026 - Chilevisión

El jueves 19 y viernes 20 de febrero se realizará el esperado Festival Vive el Folklore Limache 2026, donde toda la Región de Valparaíso se llenará de música y tradición con una parrilla de artistas imperdibles.

Los artistas por días para el Festival Vive el Folklore Limache 2026

La cumbia, el rock, la música andina y entre otros, serán los géneros musicales protagonistas de las bandas que desplegarán sus éxitos estas las dos noches en Limache.

Jueves 19 febrero

En la noche inaugural del jueves 19 de febrero, la encargada de iniciar la fiesta será Javiera Parra y se verá secundada por los éxitos bailables de Noche de Brujas.

Viernes 20 febrero

Para la velada del viernes 20 de febrero, Illapu traerá toda su trayectoria y éxitos que harán corear al público.

Finalmente, el exintegrante de Los Pericos, Bahiano, cerrará con reggae la noche limachina.

Humoristas en el Festival Vive el Folklore Limache 2026

Sin embargo, no hay que olvidar que en esta dos noches de espectáculo habrá humoristas encargados de hacer reír al público, y a todo Chile.

Se trata de Coronel Valverde, quien se presentará el jueves 19; mientras que al día siguiente, viernes 20 de febrero, Centella será quien suba al escenario.

Dónde ver GRATIS el Festival Vive el Folklore Limache 2026

El Festival Vive el Folklore Limache 2026, y toda la parrilla festivalera de Chilevisión, se transmitirá totalmente gratis y en vivo por la señal abierta; además del sitio chilevisión.cl y la aplicación MiCHV.