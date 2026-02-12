Gratis y con destacados artistas: Todo sobre el Festival de Limache Vive el Folklore 2026 en Chilevisión - Chilevisión

Chilevisión se ha consolidado como la señal de los festivales este verano, teniendo una nueva sorpresa en un evento musical para toda la familia: El Festival de Limache Vive el Folklore 2026.

Al igual que el Festival de San Carlos, el Festival de Chanco, el Festival de Las Condes y el Festival de Parral, la cita ahora se trasladará hasta la región de Valparaíso para llevar toda la entretención por las pantallas de CHV.

Artistas del Festival de Limache Vive el Folklore 2026

El espectáculo que contará con la presencia de reconocidos artistas nacionales y humoristas de primer nivel, tendrá dos noches inolvidables para compartir.

Los confirmados para las esperadas veladas se destacan por una extensa y exitosa carrera artística, siendo premiados en numerosas ocasiones:

Artistas y humoristas confirmados

Javiera Parra

Coronel Valverde

Noche de Brujas

Illapu

Centella

Bahiano (Los Pericos)

Inicio del Festival de Limache Vive el Folklore 2026 por Chilevisión

El Festival de Limache Vive el Folklore 2026 dará el puntapié a sus actividades el jueves 19 y viernes 20 de febrero, a partir de las 22:00 horas y de forma totalmente gratuita.

Asimismo, el espectáculo será transmitido ambas noches por Chilevisión, ya sea en su señal abierta, señal online, aplicación MiCHV y plataformas digitales.