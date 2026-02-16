 Festival Vive el Folklore Limache 2026: Descubre cómo y dónde puedes ver el evento gratis por Chilevisión - Chilevisión
Festival Vive el Folklore Limache 2026: Descubre cómo y dónde puedes ver el evento gratis por Chilevisión

Este fin de semana, y a partir de las 22:00 horas, las pantallas de Chilevisión brillarán con música y humor en vivo para toda la familia. Descubre dónde ver estas dos jornadas festivaleras.

Lunes 16 de febrero de 2026 | 22:55

El canal oficial de los festivales suma una fiesta más a su parrilla de verano 2026 con el Festival Vive el Folklore Limache 2026.

Este fin de semana, todo Chile vibrará junto a Julián Elfenbein y Emilia Daiber, los dos carismáticos rostros encargados de animar este espectáculo que podrás ver en vivo a través de todas nuestras plataformas.

Artistas como Illapu, Noche de Brujas y Coronel Valderde, serán los encargados de energizar ambas noches de festival. Descubre a continuación dónde y cómo ver el show a través de Chilevisión.

Cómo ver totalmente GRATIS el Festival Vive el Folklore Limache 2026

              Pantallas de CHV

Puedes disfrutar de este evento desde la señal televisiva de Chilevisión.

              Señal online

El sitio web de Chilevisión transmitirá las presentaciones de destacados artistas nacionales.

             Aplicación MiCHV

Puedes ver el Festival Vive el Folklore Limache 2026 desde la app MiCHV, la cual puedes descargar en tu celular y en tu SmartTV.

Qué días se realiza el Festival Vive el Folklore Limache 2026

El esperado evento tiene lugar en el Parque Brasil este jueves 19 y viernes 20 de febrero desde las 22:00 horas, dos jornadas marcadas por la música nacional y el humor contemporáneo que encenderán las noches con diversión.

