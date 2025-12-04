 Una pasión SENSACIONAL: Este hombre de Curacaví enterneció los corazones del jurado con su voz - Chilevisión
Una pasión SENSACIONAL: Este hombre de Curacaví enterneció los corazones del jurado con su voz

Arturo Brandstetter se distinguió de entre muchos mariachis gracias a su vozarrón. Y es que no solo cantó excelentemente, sino que puso un sentimiento en su interpretación que dejó a todos con la piel de gallina.

Emitido el 04/12/2025

