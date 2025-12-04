¡Lo mejor de la tradición chilena! Esta pareja de Osorno puso a todos a aplaudir con su performance - Chilevisión

Jugando con FUEGO: Este malabarista dejó a todos impactados con su arriesgada performance

William Silva se la jugó con una performance nunca antes vista en ¿Cuánto vale el show? y que tuvo a todos nerviosos. Este arte lo aprendió en Nueva Zelanda, y se volvió un maestro de la agilidad con su intrigante presentación que cautivó al público.