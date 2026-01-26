 ¡Una experta en el hula hula! Artista circense deslumbró con su talento - Chilevisión
¡Una experta en el hula hula! Artista circense deslumbró con su talento

Lidia Valenzuela, una artista circense llena de sorpresas, dejó a todos impactados con su performance con varios hula hula en ¿Cuánto Vale el Show?

Emitido el 26/01/2026

De Las Cabras a Cuánto Vale el Show: El cantante que no desiste y regresó con “Chica Rica”

Renzo Martínez, un insistente y persistente cantante de Las Cabras, dejó de lado su interpretación de Antonio Ríos y volvió con René de la Vega y su clásico que se popularizó en Chile.

Chaplin llegó a ¿Cuánto vale el show? con la hilarante rutina de este experto en pantomima

El talento de Lampa se presentó al programa con Roberto Ibarra, un carismático hombre que recreó la energía del emblemático actor cómico. Con una dramática historia muda que sacó carcajadas, se ganó el cariño de todos los presentes.

De San Bernardo con ranchera: Cantante proyectó su carismática voz con clásico mexicano

Luis Miguel Álvarez, un ranchero de tomo y lomo, viajó desde San Bernardo a Chilevisión para exponer toda su personalidad que hizo reír y disfrutar a los presentes.

¡Sacó los prohibidos! Este bailarín recreó la energía de Michael Jackson en una brillante performance

Este talentoso hombre de Quilpué deslumbró al jurado de ¿Cuánto vale el show? con su técnica parecida al rey del pop. Empezando con el éxito “Smooth criminal”, Brandon Goonzalez se apropió de la coreografía de “Dangerous”.

Con ilusión desde Las Condes: El mago que sacó un pañuelo de un durazno y dejó loco a Don Carter

Pablo Atuán, un experimentado mago de Las Condes, quiso poner a prueba su disciplina en el arte de la ilusión con un truco que hizo cuestionarse a todo el público de ¿Cuánto Vale el Show?

¡Hermanos y cantantes! La deslumbrante performance de rap que sorprendió al jurado

Guillermo y Fidel Castro, dos hermanos con mucho talento y carisma, se presentaron en ¿Cuánto Vale el Show? para demostrar la increíble coordinación con su canción.

Una presentación de alto nivel: Esta banda llenó ¿Cuánto vale el show? con su magia y talento

La banda GMB dejó el estudio en completo silencio con su introducción magnética. Aunque son cuatro vocalistas, el solo de la única mujer se robó la atención gracias a su deslumbrante voz. ¡Sin duda su actuación profesional merece todos los aplausos!

¡Espectáculo de primer nivel! Malabarista se llevó las loas con sorprendente show

Heleen Aravena, una joven artista nacional, llegó a la final semanal de ¿Cuánto Vale el Show? con una impresionante performance que dejó a toda la audiencia y el jurado con la boca abierta.

