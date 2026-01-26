¡Sacó los prohibidos! Este bailarín recreó la energía de Michael Jackson en una brillante performance - Chilevisión

¡Una experta en el hula hula! Artista circense deslumbró con su talento
Lidia Valenzuela, una artista circense llena de sorpresas, dejó a todos impactados con su performance con varios hula hula en ¿Cuánto Vale el Show?
El talento de Lampa se presentó al programa con Roberto Ibarra, un carismático hombre que recreó la energía del emblemático actor cómico. Con una dramática historia muda que sacó carcajadas, se ganó el cariño de todos los presentes.
Este talentoso hombre de Quilpué deslumbró al jurado de ¿Cuánto vale el show? con su técnica parecida al rey del pop. Empezando con el éxito “Smooth criminal”, Brandon Goonzalez se apropió de la coreografía de “Dangerous”.
La banda GMB dejó el estudio en completo silencio con su introducción magnética. Aunque son cuatro vocalistas, el solo de la única mujer se robó la atención gracias a su deslumbrante voz. ¡Sin duda su actuación profesional merece todos los aplausos!