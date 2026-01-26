¡Sacó los prohibidos! Este bailarín recreó la energía de Michael Jackson en una brillante performance - Chilevisión

Chaplin llegó a ¿Cuánto vale el show? con la hilarante rutina de este experto en pantomima

El talento de Lampa se presentó al programa con Roberto Ibarra, un carismático hombre que recreó la energía del emblemático actor cómico. Con una dramática historia muda que sacó carcajadas, se ganó el cariño de todos los presentes.