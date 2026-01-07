“Un mes para casarnos y…”: La hilarante rutina de este humorista sacó carcajadas en ¿Cuánto vale el show? - Chilevisión

Voz angelical y distinguida: Cantante de Calbuco hizo vibrar con su gran registro
Yessica Cortés, de Calbuco, se presentó en ¿Cuánto Vale el Show? con una tierna interpretación de una canción que satisfizo a la audiencia en su totalidad.
Este gran talento de la Región Metropolitana dejó la pista de ¿Cuánto vale el show? llena de fuego después de su intensa performance. Bailando cueca, hip hop y clásicos del pop, José Antonio Madrid se ganó a los presentes con su desplante.
Aunque es joven, Ignacio Díaz lo dio todo en el escenario con una coreografía diferente e hipnotizante. Con pausas dramáticas, cambios de estilos y un aura digna de un profesional, se ganó todos los aplausos del público del programa.
Raúl Díaz se lució con dos temas que preocupan a la mayoría de los chilenos: las deudas y el amor. Contando su experiencia con una pareja mayor que él, este comediante de Santiago aprovechó sus dos minutos para hacer reír a todos.
Abril Rodríguez y Edeliz Espina son dos niñas que deslumbraron con su interpretación de “Tough lover”, la canción de Christina Aguilera para la película “Chicago”. Con actitud y coordinación, no tuvieron miedo de demostrar su talento frente a todos.