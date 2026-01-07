 “Un mes para casarnos y…”: La hilarante rutina de este humorista sacó carcajadas en ¿Cuánto vale el show? - Chilevisión
MENÚ PROGRAMA

“Un mes para casarnos y…”: La hilarante rutina de este humorista sacó carcajadas en ¿Cuánto vale el show?

Raúl Díaz se lució con dos temas que preocupan a la mayoría de los chilenos: las deudas y el amor. Contando su experiencia con una pareja mayor que él, este comediante de Santiago aprovechó sus dos minutos para hacer reír a todos.

Emitido el 07/01/2026

RELACIONADOS

01:50

Voz angelical y distinguida: Cantante de Calbuco hizo vibrar con su gran registro

Yessica Cortés, de Calbuco, se presentó en ¿Cuánto Vale el Show? con una tierna interpretación de una canción que satisfizo a la audiencia en su totalidad.

01:32

¡Una mezcla de técnicas! Santiaguino se la jugó ante el jurado con distintas coreografías

Este gran talento de la Región Metropolitana dejó la pista de ¿Cuánto vale el show? llena de fuego después de su intensa performance. Bailando cueca, hip hop y clásicos del pop, José Antonio Madrid se ganó a los presentes con su desplante.

02:03

¡Hizo todo tipo de sonidos! El impactante beatboxer que hizo bailar al público

Zegal Niggaz y Patroclo, una dupla que realiza un particular show de sonidos y flauta, sorprendió a todos con el vertiginoso sonido que logran proyectar desde sus instrumentos.

01:20

VIDEO | Este bailarín sorprendió al jurado de ¿Cuánto vale el show? con su implacable técnica

Aunque es joven, Ignacio Díaz lo dio todo en el escenario con una coreografía diferente e hipnotizante. Con pausas dramáticas, cambios de estilos y un aura digna de un profesional, se ganó todos los aplausos del público del programa.

02:13

“Un mes para casarnos y…”: La hilarante rutina de este humorista sacó carcajadas en ¿Cuánto vale el show?

Raúl Díaz se lució con dos temas que preocupan a la mayoría de los chilenos: las deudas y el amor. Contando su experiencia con una pareja mayor que él, este comediante de Santiago aprovechó sus dos minutos para hacer reír a todos.

02:22

¡Amor positivo y paz! La banda que llenó de armonía y cariño con su interpretación

Energía Natural, la agrupación de música compuesto por seis músicos, legó a ¿Cuánto Vale el Show? con toda su naturalidad y cariño, dejando en claro que la interpretación causó sensación.

02:17

¡Performance única y distinta! Temuquense sacó aplausos con dramática interpretación

Francisca Cataldo, una intérprete de Temuco, llegó hasta ¿Cuánto Vale el Show? con una disruptiva presentación que conllevó una reinterpretación de un clásico de Elvis Presley.

02:12

Sincronización y talento: Estas pequeñas bailarinas se llevaron todos los aplausos con su coreografía

Abril Rodríguez y Edeliz Espina son dos niñas que deslumbraron con su interpretación de “Tough lover”, la canción de Christina Aguilera para la película “Chicago”. Con actitud y coordinación, no tuvieron miedo de demostrar su talento frente a todos.

02:09

Homenaje al Rey de la cumbia chilena: Imitador de Tommy Rey hizo bailar a ¿Cuánto Vale el Show?

Alejandro Bustos, un experto en la cumbia chilena e imitador del gran Tommy Rey, trajo un clásico de la música nacional para sorprender al jurado de ¿Cuánto Vale el Show?

Publicidad
Publicidad
Publicidad