 ¡Hizo todo tipo de sonidos! El impactante beatboxer que hizo bailar al público - Chilevisión
MENÚ PROGRAMA

¡Hizo todo tipo de sonidos! El impactante beatboxer que hizo bailar al público

Zegal Niggaz y Patroclo, una dupla que realiza un particular show de sonidos y flauta, sorprendió a todos con el vertiginoso sonido que logran proyectar desde sus instrumentos.

Emitido el 07/01/2026

RELACIONADOS

01:58

¡Un pequeño Freddie Mercury! Joven de Buin demostró su talento sobre el teclado

José Tomás Valdés, de la comuna de Buin, demostró su talento natural en la música, exponiendo uno de los clásicos más recordados de Queen con "Bohemian Rhapsody".

02:05

Directo de la India a ¿Cuánto vale el show? Estas hermanas deslumbraron a todos con su danza típica

Chandrima, Odity y Meithila Rani se ganaron el cariño del público y los halagos del jurado con su baile lleno de colores, historia y cultura. Mostrando manos rojas que representan la feminidad y energía positiva, trajeron una actuación única.

01:50

Voz angelical y distinguida: Cantante de Calbuco hizo vibrar con su gran registro

Yessica Cortés, de Calbuco, se presentó en ¿Cuánto Vale el Show? con una tierna interpretación de una canción que satisfizo a la audiencia en su totalidad.

01:32

¡Una mezcla de técnicas! Santiaguino se la jugó ante el jurado con distintas coreografías

Este gran talento de la Región Metropolitana dejó la pista de ¿Cuánto vale el show? llena de fuego después de su intensa performance. Bailando cueca, hip hop y clásicos del pop, José Antonio Madrid se ganó a los presentes con su desplante.

02:03

¡Hizo todo tipo de sonidos! El impactante beatboxer que hizo bailar al público

Zegal Niggaz y Patroclo, una dupla que realiza un particular show de sonidos y flauta, sorprendió a todos con el vertiginoso sonido que logran proyectar desde sus instrumentos.

01:20

VIDEO | Este bailarín sorprendió al jurado de ¿Cuánto vale el show? con su implacable técnica

Aunque es joven, Ignacio Díaz lo dio todo en el escenario con una coreografía diferente e hipnotizante. Con pausas dramáticas, cambios de estilos y un aura digna de un profesional, se ganó todos los aplausos del público del programa.

02:13

“Un mes para casarnos y…”: La hilarante rutina de este humorista sacó carcajadas en ¿Cuánto vale el show?

Raúl Díaz se lució con dos temas que preocupan a la mayoría de los chilenos: las deudas y el amor. Contando su experiencia con una pareja mayor que él, este comediante de Santiago aprovechó sus dos minutos para hacer reír a todos.

02:22

¡Amor positivo y paz! La banda que llenó de armonía y cariño con su interpretación

Energía Natural, la agrupación de música compuesto por seis músicos, legó a ¿Cuánto Vale el Show? con toda su naturalidad y cariño, dejando en claro que la interpretación causó sensación.

02:17

¡Performance única y distinta! Temuquense sacó aplausos con dramática interpretación

Francisca Cataldo, una intérprete de Temuco, llegó hasta ¿Cuánto Vale el Show? con una disruptiva presentación que conllevó una reinterpretación de un clásico de Elvis Presley.

Publicidad
Publicidad
Publicidad