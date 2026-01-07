¡Hizo todo tipo de sonidos! El impactante beatboxer que hizo bailar al público - Chilevisión

¡Un pequeño Freddie Mercury! Joven de Buin demostró su talento sobre el teclado
José Tomás Valdés, de la comuna de Buin, demostró su talento natural en la música, exponiendo uno de los clásicos más recordados de Queen con "Bohemian Rhapsody".
Chandrima, Odity y Meithila Rani se ganaron el cariño del público y los halagos del jurado con su baile lleno de colores, historia y cultura. Mostrando manos rojas que representan la feminidad y energía positiva, trajeron una actuación única.
Este gran talento de la Región Metropolitana dejó la pista de ¿Cuánto vale el show? llena de fuego después de su intensa performance. Bailando cueca, hip hop y clásicos del pop, José Antonio Madrid se ganó a los presentes con su desplante.
Aunque es joven, Ignacio Díaz lo dio todo en el escenario con una coreografía diferente e hipnotizante. Con pausas dramáticas, cambios de estilos y un aura digna de un profesional, se ganó todos los aplausos del público del programa.
Raúl Díaz se lució con dos temas que preocupan a la mayoría de los chilenos: las deudas y el amor. Contando su experiencia con una pareja mayor que él, este comediante de Santiago aprovechó sus dos minutos para hacer reír a todos.