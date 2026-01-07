¡Hizo todo tipo de sonidos! El impactante beatboxer que hizo bailar al público - Chilevisión

“Un mes para casarnos y…”: La hilarante rutina de este humorista sacó carcajadas en ¿Cuánto vale el show?

Raúl Díaz se lució con dos temas que preocupan a la mayoría de los chilenos: las deudas y el amor. Contando su experiencia con una pareja mayor que él, este comediante de Santiago aprovechó sus dos minutos para hacer reír a todos.