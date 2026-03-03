¡Sacaron aplausos! Bailarines maravillaron con su gran agilidad en el repechaje de ¿Cuánto Vale el Show? - Chilevisión

¡Quedarás con los pelos de punta! Grupo de baile presentó enigmática coreografía al ritmo de Cami

El talentoso conjunto volvió a deslumbrar al jurado de ¿Cuánto vale el show? con una versión conceptual e intensa de “Monstruo”. Y es que el talento de “Alucinando” es digno de una segunda oportunidad. ¿Será que logran pasar a la final del programa?