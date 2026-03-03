 ¡Remix de alto impacto! Participante se lució con una guitarra triple para interpretar clásicos del rock - Chilevisión
¡Remix de alto impacto! Participante se lució con una guitarra triple para interpretar clásicos del rock

Jonnathan Maltrain llegó desde Algarrobo para demostrar su gran habilidad y talento con la guitarra eléctrica. Esta vez, sorprendió con un instrumento que tiene un triple mástil, impresionando al jurado.

Emitido el 03/03/2026

