¡Remix de alto impacto! Participante se lució con una guitarra triple para interpretar clásicos del rock - Chilevisión

¡Julián en problemas! Mago sorprendió con un truco extremo utilizando patines en el repechaje

Diego Valladares regresó al escenario de ¿Cuánto Vale el Show? con un truco de magia que involucró un acrobático salto en patines. Durante su puesta en escena, Julian Elfenbein tuvo que asistirlo, pero su intervención provocó las risas del jurado.