VIDEO | Desalojan toma “El Trébol” que se instaló en paso bajo nivel en Maipú - Chilevisión

“Sufrimos amenazas de muerte por parte de funcionarios”: Estremecedor relato de gendarme por red de corrupción

Un funcionario de Gendarmería conversó en exclusiva con Contigo en la Mañana y acusó que no tienen apoyo de parte de la institución. Pese a denunciar amenazas en su contra, insistió en que no hay un sistema que los proteja.