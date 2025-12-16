“Sufrimos amenazas de muerte por parte de funcionarios”: Estremecedor relato de gendarme por red de corrupción - Chilevisión

VIDEO | Desalojan toma “El Trébol” que se instaló en paso bajo nivel en Maipú
Un amplio operativo policial se efectuó en la toma "El Trébol" de Maipú. La respectiva demolición y destrucción del sector se realizará en tres etapas.
Un amplio operativo policial se llevó a cabo para desbaratar a dos bandas criminales que se dedicaban al narcotráfico. Una de las detenidas era hermana de Sabrina Durán, la denominada "narco reina" de 22 años que fue asesinada en plena calle.
El funcionario activo reveló en Contigo en la Mañana la forma de operar de algunos de sus colegas para entregar carne, drogas, alcohol y otros productos a los reos. Además, aseguró que inhibidores de señal de los celulares ya no estarían funcionando.
Un funcionario de Gendarmería conversó en exclusiva con Contigo en la Mañana y acusó que no tienen apoyo de parte de la institución. Pese a denunciar amenazas en su contra, insistió en que no hay un sistema que los proteja.
El periodista Sergio Jara reveló en Contigo en la Mañana que algunos internos, al ver disminuidos sus beneficios al interior de la cárcel, daban la orden de enviar amenazas a algunos funcionarios de Gendarmería.
En Contigo en la Mañana revisamos el modus operandi de los funcionarios involucrados en asociaciones delictivas. Éstos cobraban altas cifras de dinero para permitir el ingreso de alcohol, celulares y sustancias ilícitas al interior de la cárcel.
Este martes se llevó a cabo uno de los golpes más grandes a una red de corrupción que operaba al interior de la cárcel Santiago 1. Funcionarios de Gendarmería ingresaban celulares y otros encargos en las celdas, siendo detenidos por soborno, cohecho, entre otros.