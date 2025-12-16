 “Sufrimos amenazas de muerte por parte de funcionarios”: Estremecedor relato de gendarme por red de corrupción - Chilevisión
MENÚ PROGRAMA

“Sufrimos amenazas de muerte por parte de funcionarios”: Estremecedor relato de gendarme por red de corrupción

Un funcionario de Gendarmería conversó en exclusiva con Contigo en la Mañana y acusó que no tienen apoyo de parte de la institución. Pese a denunciar amenazas en su contra, insistió en que no hay un sistema que los proteja.

Emitido el 16/12/2025

RELACIONADOS

03:50

VIDEO | Desalojan toma “El Trébol” que se instaló en paso bajo nivel en Maipú

Un amplio operativo policial se efectuó en la toma "El Trébol" de Maipú. La respectiva demolición y destrucción del sector se realizará en tres etapas.

07:47

Operativo en Peñaflor detuvo a líderes de bandas rivales: Una es hermana de fallecida narco influencer

Un amplio operativo policial se llevó a cabo para desbaratar a dos bandas criminales que se dedicaban al narcotráfico. Una de las detenidas era hermana de Sabrina Durán, la denominada "narco reina" de 22 años que fue asesinada en plena calle.

05:50

“El funcionario no registra y…”: Gendarme reveló el paso a paso del ingreso de productos ilícitos a la cárcel

El funcionario activo reveló en Contigo en la Mañana la forma de operar de algunos de sus colegas para entregar carne, drogas, alcohol y otros productos a los reos. Además, aseguró que inhibidores de señal de los celulares ya no estarían funcionando.

04:10

Comercio sexual ilegal fue expuesto por gendarme y reveló modus operandi : “Cierran un baño y…”

El funcionario explicó cómo algunos internos con alto poder adquisitivo, gestionaban el ingreso de personas no enroladas para ejercer el comercio sexual en el interior del recinto penitenciario.

07:34

“Sufrimos amenazas de muerte por parte de funcionarios”: Estremecedor relato de gendarme por red de corrupción

Un funcionario de Gendarmería conversó en exclusiva con Contigo en la Mañana y acusó que no tienen apoyo de parte de la institución. Pese a denunciar amenazas en su contra, insistió en que no hay un sistema que los proteja.

06:06

¿Por qué gendarmes recibían coronas de flores? Investigación reveló origen de amenazas en red de corrupción

El periodista Sergio Jara reveló en Contigo en la Mañana que algunos internos, al ver disminuidos sus beneficios al interior de la cárcel, daban la orden de enviar amenazas a algunos funcionarios de Gendarmería.

07:35

Allanamientos convertidos en negocio: Así operaban los gendarmes acusados de corrupción en Santiago 1

En Contigo en la Mañana revisamos el modus operandi de los funcionarios involucrados en asociaciones delictivas. Éstos cobraban altas cifras de dinero para permitir el ingreso de alcohol, celulares y sustancias ilícitas al interior de la cárcel.

05:43

Operación Apocalipsis: 44 gendarmes fueron detenidos por corrupción y gestionar entregas a reos

Este martes se llevó a cabo uno de los golpes más grandes a una red de corrupción que operaba al interior de la cárcel Santiago 1. Funcionarios de Gendarmería ingresaban celulares y otros encargos en las celdas, siendo detenidos por soborno, cohecho, entre otros.

04:39

Viviendo en el mismo condominio: Revelan actual relación entre Jaime Anguita y sus hijas

Jorge Hans, periodista que investigó el crimen de Viviana Haeger, explicó en Contigo en la Mañana cómo es la actual relación entre la familia y el viudo de la víctima tras 15 años de ocurrido el crimen.

Publicidad
Publicidad
Publicidad