PDI desbarata clan familiar en Peñaflor: Allanan 21 domicilios por tráfico de drogas - Chilevisión

No va más: Jere Klein pierde nuevo evento tras allanamiento por vínculo narco
Cancelados fueron los shows del cantante urbano en La Pampilla y San Clemente luego de la investigación en curso que tienen como imputado al artista.
En medio de un operativo realizado en la población Nueva Peñaflor, una vecina se acercó al equipo del matinal para aclarar que el hombre en el mural no pertenecía a la banda dedicada al narcotráfico,
El evento terminó en un violento pleito entre padres y madres de un colegio en Puente Alto. Dos mujeres comenzaron una discusión que acabó en reiterados golpes. Tanto alumnos como funcionarios recibieron agresiones.
Un grupo de delincuentes ingresó a un almacén durante la noche donde atacaron a una mujer frente a su hijo de 10 años. Los sujetos amedrentaron con armas de fuego a las víctimas por 10 minutos y, finalmente, se dieron a la fuga.
Tanto el presidente Boric como algunos de los candidatos a La Moneda asistieron a la ceremonia en Puente Alto. Pese a las reiteradas advertencias, el activista evangélico Javier Soto fue detenido por atentado contra la autoridad.
El conductor marcó 1.8 en el alcotest y, en el interior del auto, se encontraron 5 cajas de vino vacías. Cuando los afectados salieron de la casa para ver los daños, el chofer intentó atropellarlos. Vecinos posteriormente realizaron una detención ciudadana.
A vísperas de las Fiestas Patrias, el equipo de Contigo en la Mañana recorrió el emblemático sector comercial de Santiago, donde se evidenció que puestos ilegales siguen instalados en los alrededores, siendo foco de robos y otros delitos.
En Contigo en la Mañana descubrimos el rol que tenía cada uno de los integrantes de la organización criminal "Bustos Martínez", la cual operaba en tres comunas de Santiago con un sofisticado sistema de seguridad.