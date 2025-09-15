 No va más: Jere Klein pierde nuevo evento tras allanamiento por vínculo narco - Chilevisión
No va más: Jere Klein pierde nuevo evento tras allanamiento por vínculo narco

Cancelados fueron los shows del cantante urbano en La Pampilla y San Clemente luego de la investigación en curso que tienen como imputado al artista.

Emitido el 15/09/2025

