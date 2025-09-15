No va más: Jere Klein pierde nuevo evento tras allanamiento por vínculo narco - Chilevisión

“Me asfixiaron y golpearon”: El dramático testimonio de mujer que sufrió violento robo en Lo Prado

Un grupo de delincuentes ingresó a un almacén durante la noche donde atacaron a una mujer frente a su hijo de 10 años. Los sujetos amedrentaron con armas de fuego a las víctimas por 10 minutos y, finalmente, se dieron a la fuga.