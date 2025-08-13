Contigo en la Mañana se impuso en el rating matinal este miércoles - Chilevisión

El matinal de Chilevisión, Contigo en la Mañana, continúa logrando buenos resultados de sintonía, y prueba de ello es el alto rating conseguido hoy.

El programa conducido por Andrea Arístegui y Julio César Rodríguez obtuvo un rating promedio de 306.812 mil personas.

En el mismo bloque, TVN logró 185.641, Mega, 299.556 y Canal 13, 301.341 espectadores.

Durante la edición de hoy, se abordaron temas de alto interés público como el edificio de Independencia que actualmente tiene 30 departamentos tomados y se abordó nuevamente lo del asesinato del rey de Meiggs.