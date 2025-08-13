 Contigo en la Mañana se impuso en el rating matinal este miércoles - Chilevisión
Contigo en la Mañana se impuso en el rating matinal este miércoles

El programa logró posicionarse en el primer lugar al obtener un rating promedio de 306.812 personas.

Miércoles 13 de agosto de 2025 | 13:58

El matinal de Chilevisión, Contigo en la Mañana, continúa logrando buenos resultados de sintonía, y prueba de ello es el alto rating conseguido hoy.

El programa conducido por Andrea Arístegui y Julio César Rodríguez obtuvo un rating promedio de 306.812 mil personas.

En el mismo bloque, TVN logró 185.641, Mega, 299.556 y Canal 13, 301.341 espectadores.

Durante la edición de hoy, se abordaron temas de alto interés público como el edificio de Independencia que actualmente tiene 30 departamentos tomados y se abordó nuevamente lo del asesinato del rey de Meiggs.

