Contigo en la Mañana lidera rating de matinales este lunes: Mira acá los resultados - Chilevisión

Una vez más, el matinal de Chilevisión Contigo en la Mañana logró cautivar a la audiencia e instalarse en el primer lugar del rating matutino de este lunes.

Entre las 7:55 y las 12:59, el programa conducido por Andrea Arístegui y Julio César Rodríguez obtuvo un rating promedio de 433.611 mil personas.

En el mismo bloque, TVN logró 152.591, Mega, 318.842 y Canal 13, 316.632 espectadores.

En esta oportunidad, el matinal, con el periodista Sergio Jara abordó ampliamente el tema de la detención en Colombia del venezolano Alberto Carlos Mejía, presunto sicario del Rey de Meiggs, además de indagar en nuevos involucrados en el caso.