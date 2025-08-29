Contigo en la Mañana lidera el rating de matinales este viernes - Chilevisión

Una vez más, el matinal de Chilevisión Contigo en la Mañana se instaló en el primer lugar del rating matutino.

Entre las 8:00 y las 13:00 hrs, el programa conducido por Andrea Arístegui y Julio César Rodríguez obtuvo un rating promedio de 333.344 mil personas. En el mismo bloque, TVN logró 140.320, Mega, 304.423 y Canal 13, 322.553 espectadores.

En esta oportunidad, el matinal abordó en profundidad el caso del “Imperio del lujo”, con detalles sobre el modus operandi de la banda de estafadores en La Araucanía, que hasta el momento considera la detención de 40 personas con distinto grado de involucramiento.

Además, recorriendo el mercado de Franklin, el programa entregó datos útiles y convenientes ofertas para la próxima celebración de Fiestas Patrias.