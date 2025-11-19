Ganadores Effie 2025 | Belen Guini, Subgerente de Marketing Paris - Chilevisión

Ganadores Effie 2025 | Pablo Oyarzún, Director de Programas Valora
Pablo Oyarzún hace un balance de esta nueva edición de los Premios Effie Chile 2025, y el rol de esta importante premiación en el desarrollo del Marketing en el país.
Paris quiso crear la primera colaboración de Alaniz con Maria Pombo, influencer a quien siguen, le creen y admiran. Su idea, entonces, fue co-crear una cápsula con María Pombo, integrando a su comunidad e influencia como motor de conexión.
Sentía Nestlé que, al cumplir 100 años, Sahne-Nuss merecía un hito inolvidable que lo llevara a elevar su valor percibido. Esto le llevó a dar forma física a ese amor con un chocolate de 4,5 kg, un objeto de deseo sin precedentes, para premiar a los reales amantes del chocolate. Introdujo un icónico ticket dorado dentro de las barras de Sahne-Nuss de 250 gr.
Dentro de un ecosistema publicitario saturado, Sodimac necesitaba convertirse en una marca inspiradora y dejar de lado la competencia por precio. Seleccionando tableros desde Pinterest Predicts, los conectó al ecommerce y amplificó desde la tienda, en vía pública y en TV.
El desafío de Entel era reforzar su liderazgo y cercanía emocional, con una narrativa que emocione realmente, en un mercado saturado de promociones. Su idea fue conectar hitos históricos chilenos con llamadas reales, con Entel como parte activa de esos momentos.
Convencer a las personas de que viajar mejor es más o igual de importante que viajar a menor costo era el desafío de Latam Airlines. Para comunicarlo, usó como el mejor consejero de viajes esa vocecita interior que todos tienen. Y la personificó en diferentes “mini me” que daban buenas razones para viajar.
Cencosud decidió relanzar Easy para crear un nuevo posicionamiento y aumentar así la consideración y activar las ventas. Su idea de campaña fue una marca que impulsa a transformar el hogar, sin importar cuánto se sepa, haciendo que el proyecto sea fácil y entretenido.
Soprole enfrentaba el desafío de introducir la Leche con Avena Soprole a un mercado altamente comoditizado como el de las leches blancas. Su idea consistió en quitarle el drama al desayuno con una solución rica, práctica y saciadora como la nueva Leche con Avena Soprole.
Capel necesitaba acelerar el crecimiento de Capel Ice con una propuesta disruptiva, en una categoría donde el líder parecía inalcanzable. Su idea fue crear un nueva variedad “sabor a nuevo”, más que nada como un misterio, haciendo un guiño a la Generación Z.