Viviendas de emergencia de TECHO Chile: Así es la primera instalada en el sector El Pino de Concepción - Chilevisión

Solidaridad tras los incendios: la donación que ayudó a Nora Otárola a empezar de nuevo
Tras perder sus ahorros y herramientas producto del incendio, una donación permitió a Nora Otárola retomar su trabajo.
El equipo de Unidos por Ñuble y Biobío visitó la primera casa instalada por TECHO Chile en el sector El Pino de Concepción. La vivienda tiene 27 metros cuadrados, cuenta con aislación, baño y sistema eléctrico.
El voluntario de Bomberos valoró la actitud del niño durante la emergencia y destacó el apoyo a su familia en medio de Unidos por Ñuble y Biobío, la cruzada que busca visibilizar las historias que marcan la tragedia en el sur de Chile.