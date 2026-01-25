 Solidaridad tras los incendios: la donación que ayudó a Nora Otárola a empezar de nuevo - Chilevisión
Solidaridad tras los incendios: la donación que ayudó a Nora Otárola a empezar de nuevo

Tras perder sus ahorros y herramientas producto del incendio, una donación permitió a Nora Otárola retomar su trabajo.

Emitido el 25/01/2026

