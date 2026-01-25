Solidaridad tras los incendios: la donación que ayudó a Nora Otárola a empezar de nuevo - Chilevisión

“Eres un valiente”: Bombero dedicó emotivo mensaje y destacó valentía de Martín, hermano de mellizas rescatadas

El voluntario de Bomberos valoró la actitud del niño durante la emergencia y destacó el apoyo a su familia en medio de Unidos por Ñuble y Biobío, la cruzada que busca visibilizar las historias que marcan la tragedia en el sur de Chile.