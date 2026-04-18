WWE | Wrestlemania 42: Hora y dónde ver EN VIVO en Chile el evento de lucha libre

Los fanáticos de WWE disfrutarán este sábado y domingo con Wrestlemania 42, el evento de lucha libre más esperado que se realiza en Las Vegas.

WWE vive este sábado y domingo el esperado Wrestlemania 42, el evento de lucha libre más importante de la industria.

La edición de este 2026 trae combates realmente imperdibles, entre los que está el de la chilena Stephanie Vaquer ante Liv Morgan por el Campeonato Mundial Femenino.

A La Primera se suma la pelea de Roman Reigns contra CM Punk y Cody Rodhes enfrentando a Randy Orton, por mencionar solamente a algunos.





¿Dónde ver EN VIVO en Chile Wrestlemania 42?

Wrestlemania 42 será transmitido en vivo y online por la plataforma Netflix, a la que tienes que ingresar con tu respectivo usuario y clave.

En caso de no tener una cuenta, pudes crearla en muy pocos minutos y disfrutar del gran show.

Horario del evento Wrestlemania 42 de WWE

El esperado evento de lucha libre inicia a las 18:00 horas de Chile de este sábado 18 y domingo 19 de abril.

El escenario en esta oportunidad es el Estadio Allegiant de Las Vegas, Nevada, en Estados Unidos, recinto en el que se espera una verdadera multitud.

Cartelera completa de Wrestlemania 42

Sábado 18 de abril:

The Irresistible Forces (Nia Jax & Lash Legend) vs Alexa Bliss & Charlotte Flair vs. The Bella Twins (Brie Bella & Nikki Bella) vs. Bayley & Lyra Valkyria: Campeonato Femenino en Parejas

Set Rollins vs Gunther

LA Knight & The Usos (Jey Uso & Jimmy Uso) vs IShowSpeed & The Vision (Austin Theory & Logan Paul)

Drew McIntyre vs. Jacob Fatu: Lucha sin reglas

AJ Lee vs Becky Lynch: Campeonato Intercontinental Femenino

Stephanie Vaquer vs Liv Morgan: Campeonato Mundial Femenino

Coy Rhodes vs Randy Orton: Campeonato Indiscutido de WWE

Doming0 19 de abril: