El británico Ben Whittaker y el argentino Braian Suárez se enfrentarán este sábado en el Arena Liverpool, Inglaterra.

Este sábado se disputará la esperada pelea entre Ben Whittaker y Braian Suárez, en el Arena Liverpool, Inglaterra.

Una de las veladas de peso semipesado que mayor atención ha generado en lo que va del año, luego de que el medallista olímpico y plata en Tokio 2020 escogiera al argentino con el objetivo de estirar su invicto.

Whittaker (10-0-1) permanece en el top 5 del ranking mundial semipesado. Mientras que Suárez (21-4-0) posee un potente poder de knockout que podría sorprender en esta jornada.





Whittaker vs Suárez: Horario de la pelea en Chile y cómo ver en vivo

Una vez finalizados los combates previos, el horario estimado para el inicio de la pelea principal será alrededor de las 17:30 en hora chilena.

Mientras que para seguir la transmisión en vivo, podrás hacerlo a través de la señal de ESPN y mediante la plataforma de pago Disney+.