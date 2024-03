"Me ofreció 10 millones": Sammis Reyes desclasificó millonaria propuesta de mujer por citas

Sammis Reyes hizo una inesperada revelación en La Divina Comida, espacio en el que compartió junto a Vanessa Daroch, Matías Vega y Paula Pavic.

En el reconocido programa, el primer chileno en llegar a la NFL reconoció que le han ofrecido "muchísimas veces" abrir una cuenta de OnlyFans.

Sin embargo, el atleta nacional afirmó que no tiene en sus planes crear contenido en esta plataforma debido a que le han pasado "cosas muy freak".

Sammis Reyes habló sobre la propuesta de una mujer

Reyes aseguró que hace algunas semanas "una señora me ofreció 10 millones de pesos por cuatro citas al mes".

La confesión impactó al resto de los invitados, aunque el deportista aclaró que "me dijo que no era necesario tener relaciones. Era de compañía".

"No son cosas que estoy buscando o que diga: '¿A qué persona puedo invitar a salir a cenar y que me pague un sueldo?'", comentó el ex basquetbolista.