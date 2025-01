“Seré sincera”: Pareja de jugador de Colo Colo respondió a cuestionamientos por nombre de su hijo - Chilevisión

Erick Wiemberg ha sido otro de los futbolistas que ha provocado ruido en el comienzo de año de Colo Colo, donde otra vez hubo que negociar con su pase.

El zurdo, pieza importante para el DT Jorge Almirón, pretende quedarse en el Cacique y terminar con las constantes teleseries entre Deportes Valdivia y Unión La Calera, clubes comparten un porcentaje de su pase.

En medio de esto, la pareja del defensa, Rosemarie Eggers, decidió exponer una incómoda situación por el nombre del hijo de ambos, el que llamarón "León".

El fuerte descargo de Rosemarie Eggers por nombre de su hijo

En redes sociales, la influencer se cansó de los cuestionamientos de algunos hinchas y se expresó con un fuerte descargo hacia los críticos.

A través de una historia en Instagram, Eggers afirmó: "Por mucho cariño que nos tengan, les seré sincera con algo. No me interesa si el nombre que le pusimos a nuestro hijo les guste o no les guste".

"Así que eviten poner sus nulos comentarios en nuestras fotos, porque el nombre de mi hijo va más allá de un equipo de fútbol. Gracias", agregó.

El mensaje fue valorado por varias personas que defendieron la postura de la familia.

