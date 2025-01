Jorge Almirón entrega categórica respuesta por caso de Maximiliano Falcón: “Para mí...” - Chilevisión

La ausencia de Maximiliano Falcón ha marcado la pretemporada de Colo Colo. El Peluca no se presentó a los entrenamientos y desde la propia dirigencia reconocieron que hay posibilidades de que salga del club.

En ese escenario el que alzó la voz fue Jorge Almirón, entrenador de Los Albos, que habló fuerte y claro sobre el conflicto que se desató con el uruguayo.

En diálogo con ESPN, el estratega argentino afirmó acerca del defensor: "Mientras él tenga contrato y sea jugador nuestro, me mantendré al margen de opinar de otra manera. Esperaré a hablar con el presidente".

El trasandino destacó que el zaguero de 27 años fue "un jugador muy importante en el vestuario, esperemos a ver cómo se determina esta situación".

"Para mí sigue siendo jugador de Colo Colo y mientras tenga contrato, no opinaré de otra manera", agregó.

Jorge Almirón espera por definición de Maximiliano Falcón

Almirón insistió en que tiene considerado a Falcón en caso de mantenerse en Macul. "Cuando se determina que se queda, bienvenido", dijo.

De todas formas, el DT mencionó que "si se tiene que ir por una cuestión de que se toma una decisión y que el club lo quiere y ya los directivos están de acuerdos con el pago y él también, a lo que sigue. Mientras tanto, yo lo tengo considerado como uno más del plantel".

Además, el ex adiestrador de Boca aclaró que el inminente fichaje de Sebastián Vegas es "independiente de si estaba Falcón o no. La idea es buscar otro central, pero no me quiero adelantar".