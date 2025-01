Pareja de Falcón publica reflexión y Arturo Vidal pierde la paciencia con el Peluca: “Me tiene molesto” - Chilevisión

El conflicto de Maximiliano Falcón con Colo Colo sigue escalando. El Peluca no se ha presentado a la pretemporada del plantel y su futuro está en el aire.

Ahora la que se expresó fue su esposa, Florencia Pouso, quien subió a redes sociales una particular reflexión en medio de esta situación.

En una historia de Instagram, la joven compartió un mensaje en el que señaló: "La única puerta que se cierra y nunca vuelve a abrirse es la del ataúd".

"Pasamos la vida preocupándonos por lo que no importa, desperdiciando días preciosos en rencores, enfados o en lo que otros piensen de nosotros, pero ¿de qué sirve? Hoy quiero recordarte algo que quizás ya sabes, pero a veces olvidamos: Sé feliz", agregó.

El sentido posteo publicado por Pouso añadió: "La felicidad está en lo simple, en sonreír sin razón, en perdonar para liberar el alma, en amar sin miedos".

"Porque cuando esta última puerta se cierre, quiero saber que viví, que disfruté, que amé con todo mi ser, que cada día, en lugar de preocuparme, elegí la paz y la alegría", sentenció.

Arturo Vidal carga contra Maximiliano Falcón

Más tarde el que perdió la paciencia con Falcón fue nada menos que Arturo Vidal, quien aclaró que nadie del plantel de Colo Colo ha conversado con el uruguayo.

Tras el empate del Cacique frente a Peñarol en el primer amistoso del año, el King comentó: "De verdad me hubiese gustado que estuviera acá, tiene contrato, pero más allá no quiero hablar porque este tema me está molestando mucho".

"Los jugadores tienen que respetar a los compañeros, respetar a la institución. Acá lo más importante es Colo Colo, los jugadores pasan, los entrenadores pasan, pero hay que defender y cuidar a Colo Colo y eso me tiene molesto", añadió.

El referente albo pidió que esta situación "se arregle lo antes posible o le den la opción de que pueda salir a otro equipo, si es lo que quiere, si no está acá por algo es".

"Nos tiene molestos, no se puede aguantar más, pero nosotros seguimos trabajando muy seriamente, tenemos muchos objetivos por delante y queremos cumplirle a la gente que es pelear todos los objetivos que se nos pasen por delante", recalcó.