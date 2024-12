Ex pareja de futbolistas chilenos confirma arribo a plataforma para adultos: “No descarto nada” - Chilevisión

El mundo de las plataformas para adultos sumó una nueva integrante. Ahora, la que anunció su llegada fue la modelo Nidyan Fabregat.

La española, que tuvo una relación con los futbolistas Gary Medel y Daud Gazale, confirmó su arribo a Arsmate, donde ya ha subido diversas fotos.

Nidyan Fabregat y su llegada al contenido para adultos: "Estoy soltera"

La influencer de 40 años dio algunos detalles sobre su contenido y afirmó: "Estoy soltera y no tengo que rendir cuentas a nadie".

Sobre el contenido que subirá a sus suscriptores, la recordada ex chica reality comentó a Página 7 que "mis próximas fotos vienen aún más jugadas. No descarto nada".

Además, se refirió a su estado físico a los 38 años y recalcó que "los siete días a la semana hago abdominales y sentadillas. Así mantengo el cuerpo a tono".

Fabregat se ha mantenido por bastante tiempo alejada de las luces de la televisión, radicándose en la zona centro-sur del país con un emprendimiento.