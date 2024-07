Nicolás Peric reveló complejo diagnóstico tras 15 días hospitalizado: “Tengo un tubo en el pulmón” - Chilevisión

Unas complejas semanas ha vivido Nicolás Peric luego de permanecer hospitalizado por 15 días en la Clínica Santa María de Santiago, esto luego de ser operado de urgencia del pulmón.

Según explicó al medio LUN, el pasado viernes 21 de junio el ex arquero tuvo un intenso dolor en la espalda que lo asoció a una contractura. Algo muy lejano a su real diagnóstico.

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

Pese a su buen humor, María Victoria Martínez, esposa de Peric, reveló los angustiantes momentos que vivió antes de su hospitalización.

“Te puedo asegurar que esta vez no se lo tomó para la risa. Nunca lo vi con tanto dolor. Se me quería tirar del auto cuando lo traía a urgencias”, recordó.

¿Cuál fue su diagnóstico?

Nicolás Peric comentó que se sufrió de una neumonía en el pulmón izquierdo y una infección en la pleura, que está entre el corazón, los pulmones y las vértebras.

El comentarista finalmente reveló que sus exámenes arrojaron que tenía una masa pegada en las vértebras por fuera del pulmón izquierdo.

"Estuve una semana con antibióticos, pero el jueves me tuvieron que operar de urgencia para desifnlar el pulmón, aspirar la infección y también poder mandarla a estudios y ver qué antibióticos eran los correctos. Al final resultó ser la bacteria Estafilococos A", señaló.

Inesperada reacción

Pese a que la neumonía está controlada en el pulmón derecho, aún tiene complicaciones con la otra infección. "Me pusieron dos drenajes, pero ya me sacaron uno de los tubos el sábado. Los doctores se han portado increíbles"

"Ahora tengo un rush cutáneo como reacción a uno de los medicamentos: tengo todo el cuerpo rojo, pero bueno. Me cuesta hablar, me ahogo, tengo un tubo metido en el pulmón. Pero he ido mejorando, recuperando fuerza (...) Al menor ya pasó lo peor", concluyó.