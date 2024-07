Alexis Sánchez saca pecho y destaca su carrera en La Roja: “No sé qué otro récord hacer” - Chilevisión

Alexis Sánchez se sinceró con Mark González, ex futbolista que estrenó su serie "Leyendas", donde entrevista a ex compañeros y entrenadores que tuvo en su carrera.

En el primer capítulo, el otrora puntero izquierdo habló con el tocopillano, quien reflexionó sobre varios aspectos.

Uno de ellos fue las críticas que recibió a lo largo de su trayectoria, apuntando contra la prensa chilena y especialmente con las redes sociales.

Alexis realza su trayectoria con La Roja

En su análisis, Alexis afirmó que "la prensa chilena tiene que hacer críticas más constructivas, de ayudar al jugador. Uno entiende que si se equivocó, críticalo por la jugada. Hay personas que no jugaron nunca y entienden mucho. Y hay otros que jugaron y no entienden, hay de todo".

En ese punto, Maravilla destacó lo logrado en el combinado nacional: "Yo he hecho lo que he hecho en mi vida. Soy goleador histórico, más partidos en la Selección, más asistencias, más partidos en Clasificatorias, más goles en Clasificatorias, ya no sé qué otro récord hacer".

"En la Selección los he hecho todos, entonces qué me falta para discutir con alguien que nunca le pegó a un balón o que nunca me superó. Con respeto, yo lo puedo escuchar si hace una crítica constructiva", agregó.

El delantero de 35 años añadió: "Pero si vas a hacer daño, y eso es lo que pasa en Chile, que tratan de hacer daño a un joven. A mí, critícame, porque lo que me entra me sale, con la experiencia lo manejo bien, pero no un chico que ve las redes y lo están criticando".

"Yo les digo antes del partido que las redes les importen un carajo, disfruta. Con Francia les dije a todos que disfruten, que miren lo lindo que era el estadio", concluyó.