"Hago la misma vida que cuando tenía 25 años": Nicolás Massú abordó su rol como entrenador de tenis

En un nuevo capítulo de Podemos Hablar, Nicolás Massú abordó su estilo de vida, aún ligado al tenis, y como es su rutina como entrenador.

En el espacio de Chilevisión, el ex tenista y medallista olímpico en Atenas 2004 reconoció que hace "la misma vida que cuando tenía 25 años". "Viajo 30, 35, 40 semanas al año", añadió.

"Me gusta tanto la alta competencia que si veo un torneo por la televisión y no estoy, siento que debería estar ahí. Realmente siento que me duele, no he encontrado nada más que me motive", reveló el ex tenista.

Del retiro a entrenar: La potente reflexión de Massú

Con una vida casi íntegramente vinculado al deporte, el viñamarino recordó que "cuando estaba a punto de retirarse" ya proyectaba su futuro como entrenador.

Además, Massú reveló que desde ese momento, aún en las canchas, hasta ahora "la diferencia es que antes era el personaje importante, todo giraba en torno a mí. Ahora soy entrenador, no todo gira en torno a mí".

"Yo debo girar en torno a las persoans que entreno, al equipo... esa diferencia hay que entenderla. Tu momento ya pasó, y que buscas que tus pupilos les vaya bien", concluyó el medallista olímpico.