El radical anuncio de Maite Solabarrieta sobre su futuro deportivo: “Con el corazón roto” - Chilevisión

Una potente decisión anunció el fin de semana pasado Maite Solabarrieta, quien confirmó su retiro del vóleibol.

La hija de Fernando Solabarrieta e Ivette Vergara estuvo compitiendo en esta disciplina en Estados Unidos, lugar en el que estudia desde hace varios años.

La emotiva publicación de Maite Solabarrieta

A través de un posteo en redes sociales, la joven señaló: "He estado posponiendo esta publicación porque la idea de no tener más vóleibol duele demasiado".

"Pero al mismo tiempo no puedo dejar de decir adiós al deporte que me dio tantas alegrías y la razón detrás de tantos momentos que me hizo la persona que soy hoy", añadió.

Solabarrieta agradeció "a todos los que fueron parte de mi viaje" y destacó que "no podría haberlo hecho sin ustedes. No hay palabras suficientes para expresar la mezcla de emociones que he estado sintiendo desde la noche del último año".

"Agradecida a todos los que creyeron en mí, incluso cuando yo no lo creía. Con el corazón roto por cerrar este capítulo de mi vida, feliz por las personas que conocí y la carrera que tuve, y finalmente, el amor, por este deporte, por mi familia (...) Vóleibol, siempre serás mi primer amor", sentenció.

Maite acompañó la publicación con varias fotos, entre los que hay una emotiva imagen ingresando a la cancha junto a sus padres y a su hermano Iñaki.

