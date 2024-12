Jordhy Thompson festeja su nuevo logro y aborda su paternidad: “No dejo de luchar” - Chilevisión

Jordhy Thompson festejó en sus redes sociales uno de sus grandes objetivos. En concreto, el futbolista confirmó que se compró una casa.

Tras volver a Chile por el receso de la liga de Rusia, el delantero del FC Orenburg celebró que pudo adquirir una propiedad y aprovechó de confirmar su futura paternidad.

En un posteo subido a su Instagram, el extremo señaló: "Un sueño cumplido mi primera casa a los 20 años estoy muy feliz de lograr este sueño".

"Me ha tocado una vida difícil, pero no dejo de luchar por todo lo que quiero. Hoy tengo una casa para mi para mi familia y para mi hij@ que viene en camino, si Dios quiere", agregó.

El oriundo de Antofagasta aprovechó de agradecer "a todas las personas que han estado siempre conmigo por lo persona (que soy), no por lo material. Un abrazo a todos". View this post on Instagram A post shared by Jordhyth_24 (@jordhyth_42)

La polémica que gira en torno a Jordhy Thompson y su paternidad

Thompson estuvo envuelto en una polémica la semana pasada por su paternidad, luego de que su ex pareja, Camila Sepúlveda, asegurara que el atacante está "negando a un hijo".

De hecho, la joven afirmó a un portal que el futbolista le había sido infiel y que "dejó embarazada a una rusa", algo que aparentemente ya pudo comprobar.