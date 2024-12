Pareja de Jordhy Thompson expone nueva crisis: Lo acusó de negar a su hijo - Chilevisión

La pareja de Jordhy Thompson, Camila Sepúlveda, hizo una dura acusación contra el futbolista que actualmente milita en el FC Orenburg de Rusia.

La joven afirmó que el delantero está "negando a un hijo", luego de que se expusiera en redes sociales que está embarazada.

A través de unas historias en Instagram, que posteriormente borró, Sepúlveda señaló: "No estoy funando a nadie, pero si me van a estar hablando a través de live, de las que después se arrepienten y negando a un hijo solo por un enojo, eso no lo permitiré".

La mujer de 23 años le pidió al oriundo de Antofagasta: "Cierra tu boca y deja de andar para la tele" e insistió en otra publicación que "ahora niega al hijo, jaja, que él mismo quiso hacerlo público".

"Empezó la película de nuevo. Ojo que tú partiste con tus show de tus lives para variar, como estay poco picado", añadió. Creo que alguien no quiere reconocer al bb 👀 #VamosColoColo pic.twitter.com/DZoNgV951C — El Diario Albo 🇨🇱 (@DiarioAlboCl) December 2, 2024

La defensa de Jordhy Thompson

En esta nueva controversia, Thompson señaló en una de sus habituales transmisiones de Instagram: "Gente. ¿Por qué dicen que yo voy a tener un hijo?".

"¿Qué están hablando? No hablen hue... Yo voy a hacer mi vida tranquilo, no le debo nada a nadie. Estoy tranquilo, así que no digan cosas que no son, por favor", recalcó.