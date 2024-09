Jordhy Thompson se lamenta y clama por un espacio en La Roja: “Chile no me ama” - Chilevisión

Jordhy Thompson no quedó indiferente a la sorpresiva derrota de la Selección Chilena ante Bolivia, la que puso en serios aprietos a La Roja en las Eliminatorias.

En una de sus habituales transmisiones por redes sociales, el delantero del FC Orenburg habló con sus seguidores sobre la chance de vestir la camiseta nacional.

¿Qué dijo Jordhy Thompson?

A través de un live de Instagram, el ex delantero de Colo Colo señaló: "Chile no me ama, no me quieren ni llamar".

Para despejar los rumores sobre su estado físico, el antofagastino aclaró que "estoy muy profesional. Entreno diferenciado por la tarde, tengo un preparador físico. Me estoy poniendo bomba y estoy entrenando súper bien".

Además, el extremo de 20 años pidió por otro jugador en el equipo. "Falta Damián Pizarro también, si es terrible bueno. No entiendo por qué no lo llaman. ¿Con Pizarro y Thompson en la selección? No, ahí era", dijo.

En lo que va de esta temporada, Thompson no ha convertido goles en los dos partidos que jugó con su equipo, entrando en ambos en el segundo tiempo.

A nivel de selecciones, el zurdo solamente estuvo en microciclos de la Sub 20, no siendo llamado al Sudamericano de la categoría del 2023.