Daniela Aránguiz volvió a dar que hablar en el mundo del espectáculo estos días, luego de ser vinculada a Gerardo Zavala, ex pareja de la modelo nacional Camila Andrade.

En medio de la polémica de Francisco Kaminski con Carla Jara y la propia Andrade, la ex integrande Mekano fue vista en una particular fiesta.

De hecho, Zavala y la otrora esposa de Jorge Valdivia fueron grabados mientras bailaban en un local de Santiago, lo que rápidamente generó una ola de comentarios.

¿Qué dijo Daniela Aránguiz sobre su cercanía con el ex de Camila Andrade?

"Es muy amigo mío", dijo Aránguiz en TV+, confirmando que la llamaron para ir a comer a un reconocido restaurante del sector oriente de Santiago.

"¿Qué tiene de malo salir a bailar con un grupo de amigos? No fui solamente a bailar, fui a comer, después a un bar, a una fiesta, a otra fiesta y terminé a las 5 de la mañana comiéndome un completo en un servicentro. Lo pasé chancho, y él es muy simpático", comentó.

De todas formas, la influencer aclaró "ni siquiera me he dado un besito con él" y reafirmó su condición de "soltera".

"Les aviso al tiro que este fin de semana también tenemos una fiesta. Lo vi el domingo, el sábado y fuimos a almorzar con otro grupo de amigos. Tenemos un grupo grande. Me invitaron a viajar, que nos fuéramos un fin de semana a Buenos Aires", agregó.

"Hay que pasarlo bien y cerrarle la boca a todos los hombres que dicen que no pescan a las mujeres con hijos (...) No me cierro a nada en esta vida, yo tengo derecho a conocer a quien quiera conocer", añadió.