“Me molestó”: Antonella Ríos desclasifica detalles de quiebre con Marcelo Barticciotto - Chilevisión

Antonella Ríos reveló toda la verdad sobre el quiebre de su romance con Marcelo Barticiotto, el que se supo luego de un asalto sufrido por la pareja a fines del 2024.

La actriz y el ex futbolista fueron víctima de un portonazo en Ñuñoa, donde fueron golpeados y amenazados con armas de fuego mientras tenían una conversación.

Luego de muchas especulaciones, la artista reveló en el podcast "Nada que perder", con Roberto Cox y Nicolás Cabargas, que la relación se terminó ."Sí, todísimo", comentó.

"No es como que se acabó en términos de que no nos hablamos, igual (nos dijimos) feliz año nuevo y eso, pero no, ya no pasó nada", comentó.

"Cuando salió lo del portonazo, empezaron a hablar en farándula que había una persona con la que él salía y a mí me empezaron a decir que yo me había metido en una relación. Entonces, había una niña X, extra, y yo no voy a estar en un lugar donde soy plato de segunda mesa", año.

Antonella Ríos aborda su quiebre con Marcelo Barticciotto

Ríos afirmó que hubo "buena onda" y que "fue una relación muy de amigos, porque yo no te podría decir que estuve enamorada de él, para nada, pero sí me gustaba conversar, me daba ternura su manera de ser que es muy plácido y buena gente".

"No es que yo quisiera que me reconociera, pero creo que hubiese sido bastante correcto que él hubiese dicho: 'Sí, estábamos ahí, fue una mala decisión con Antonella, pero estábamos conversando y listo, nos equivocamos', pero como que dejó la cosa rebotando. Me molestó", añadió.

La influencer recalcó que la situación que la molestó fue que "me dejara jugando sola. Siento que hubiese sido correcto que él dijera: 'Sí, pasó esto'. No lo juzgo, porque entiendo que él no se maneja en los mismos términos que yo".