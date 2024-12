Marcelo Barticciotto dedica emotivo mensaje a su hijo Bruno: “Tu pena es la mía” - Chilevisión

Bruno Barticciotto no pudo coronar la gran campaña que tuvo Talleres de Córdoba en Argentina, luego de caer en la definición por el título que quedó en manos de Vélez Sarsfield.

La T cayó en la última fecha 3-1 ante Newell's y quedó por detrás del Fortín, elenco que venció a Huracán y alzó un histórico título de la mano de Gustavo Quinteros.

En ese escenario, Marcelo Barticciotto no aguantó y publicó un emotivo mensaje dedicado a su hijo, quien tuvo una buena campaña al marcar siete goles en 30 partidos disputados.

El mensaje de Marcelo Barticciotto a su hijo Bruno

A través de su cuenta de Instagram, Barticciotto padre señaló: "Este año fue como una montaña rusa, las lesiones te complicaron al principio, te perdiste partidos, no podías hacer lo que más amás en la vida, que es jugar, nunca dijiste nada, nunca bajaste los brazos, nunca te bajoneaste".

El histórico extremo recalcó que "el fútbol da revancha y eso te lo puedo asegurar, te lo digo por experiencia propia, siempre da revancha, hay que estar preparado para cuando llegue el momento"

Luego, vino la parte más emotiva del mensaje: "Querido hijo, tu pena es la mía, y vamos a estar ahí para apoyarte en todo, en las derrotas para sostenerte, en las victorias para disfrutarlas y en la vida para verte cumplir los sueños".

"Gracias (hijos) Bruno, Lucas y Octavio por hacerme sentir el papá más orgulloso del mundo, me alegro mucho cuando me dicen que juegan bien, pero más me alegro cuando me dicen que los 3 son buena gente, buenos compañeros, buenos hermanos, buenos hijos y con un corazón que no les entra en el pecho.", agregó.