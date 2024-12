La tajante declaración de Claudio Bravo ante interés de Colo Colo: “Soy un hombre de palabra” - Chilevisión

Claudio Bravo volvió a referirse a la posibilidad de reforzar a Colo Colo, cuadro que busca un reemplazante para Brayan Cortés.

Luego de que el Cacique reconoció que estaba interesado en convercerlo, fue el propio arquero, retirado desde agosto, el que entregó una tajante respuesta ante una ola de especulaciones.

La potente declaración de Claudio Bravo

Durante un homenaje realizado por la Universidad Andrés Bello, el histórico capitán de la Selección Chilena abordó esta situación con un tajante comentario.

"Bueno, veo que la presentación dice ex futbolista, yo les traía una noticia, una primicia", dijo Bravo en tono broma, provocando sorpresa en los oyentes.

Sin embargo, el propio ex portero de 41 años aclaró: "No, no hay primicia, no hay noticia. Soy un hombre de palabra y mi palabra también es ley".

De mantenerse esta postura, Colo Colo deberá buscar en otro lado al sustituto de Cortés, quien decidió no renovar su contrato de cara al 2025.

En ese escenario, se ha especulado con que Matías Dituro y el paraguayo Roberto "Gatito" Fernández serían algunos de los nombres en la carpeta de Blanco y Negro.