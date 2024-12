Quién es Willy Chatiliez, la nueva carta de gol de Chile Sub 20 que pasó por la U - Chilevisión

Un saldo positivo es el que tuvo la Selección Chilena Sub 20 en su gira por Europa, la que fue ideal para ver a un nuevo delantero: Willy Chatiliez.

El atacante brilló este martes en la victoria 5-1 de La Roja sobre Qatar, anotando un doblete en menos de 15 minutos y aprovechando la oportunidad que le brindó el DT Nicolás Córdova.

Este rendimiento le permite tranformarse en una opción de cara al Sudamericano y el Mundial de la categoría, este último a realizarse en nuestro país.

Willy Chatiliez, quién es la nueva carta de gol de La Roja Sub 20

Willy Tomás Chatiliez nació en marzo del 2005 en Santiago. Si bien nació en Chile, tiene triple nacionalidad por estar radicado en España y a que su padre es de Francia.

En su infancia, el ariete pasó por las inferiores de Universidad de Chile, pero el panorama cambió debido a que se fue a vivir a España junto a su familia a las 9 años.

Tras pasar por el Badalona, actualmente se encuentra en el Huesca y ya ha disputado cuatro partidos con el primer equipo, logrando afianzarse poco a poco en la segunda división hispana.

Su posición natural es extremo por derecha, aunque no tiene problemas en moverse por todo el frente de ataque y hasta ubicarse en el centro del área.

¿Cuándo es el Sudamericano Sub 20?

El Sudamericano Sub 20 se disputará entre el 23 de enero y el 16 de febrero del 2025, disputándose en Venezuela.

Chile formará parte del Grupo A junto a Venezuela, Uruguay, Paraguay y Perú.