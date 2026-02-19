La vigencia de un histórico: Tomás González volvió con sólida posición en Copa Mundial de Gimnasia - Chilevisión

Cuando muchos pensaban que su etapa en la alta competencia ya era parte del pasado, Tomás González sorprendió con un regreso que lo devolvió al escenario internacional.

Tras casi cinco años alejado del circuito, el máximo referente de la gimnasia chilena reapareció en la élite y dejó en claro que aún puede competir de igual a igual.

Su retorno se concretó en la Copa del Mundo de Cottbus, certamen disputado en Alemania y que forma parte del calendario oficial de la Federación Internacional de Gimnasia.

Allí, el nacional terminó en el noveno puesto entre 34 participantes, quedando a escasas milésimas de acceder a la final.

Con una rutina evaluada en 13.500 puntos, el chileno rozó el último cupo a la definición. La clasificación se cerró con 13.533 unidades para el kazajo Dmitriy Patanin, apenas 33 milésimas por encima del registro de González. Esa mínima diferencia lo dejó como primer reserva ante cualquier eventual baja.

El regreso de Tomás González a la gimnasia

El resultado adquiere mayor relevancia considerando el contexto. El histórico cuarto lugar en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 había enfocado sus esfuerzos en su escuela de gimnasia durante los últimos años y el retiro definitivo parecía una opción concreta desde 2023.

Sin embargo, este 2026 decidió volver a exigirse al máximo nivel.

Más allá de no haber ingresado a la final, su desempeño en Cottbus instala nuevamente su nombre en la conversación internacional y abre interrogantes sobre lo que puede ser esta nueva etapa competitiva a los 40 años.